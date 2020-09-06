Медведев заявил, что не тренировался с заболевшим коронавирусом Пэром

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев опроверг информацию о том, что он контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией французом Бенуа Пэром.

«Нет, я с ним вообще не тренировался и не знаю, откуда появилась эта информация. Не знаю, как точно они это проверяют. Вроде бы в аккредитации чип слежения, чтобы видеть, кто с кем контактировал. Они сначала подумали, что я с ним контактировал, но этого не было. Скорее всего, просто в какой-то момент находился с ним в одной комнате. Мне задали вопросы, я на них ответил, что он где-то далеко был, а я был в маске. Мне сказали: «Окей, никаких проблем, просто тестируйся каждый день», — приводит слова Медведева Sports.ru со ссылкой на эфир Eurosport.

Он отметил, что частые тестирования на коронавирус не усложняют ему жизнь.

«Я уже тестов пять сдал, все негативные. Так что на мне это никак не отразилось», — добавил россиянин.

Перед стартом US Open в СМИ появилась информация, что Медведев был в числе тех, кто близко контактировал с Пэром, снявшимся с турнира после положительного теста на коронавирусную инфекцию. В частности, говорилось, что они вместе тренировались.

Ранее стало известно, что Младенович и Бабош сняты с US Open из-за карантина.