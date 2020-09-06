Самедов: Венгрия — непростая команда

Бывший футболист сборной России Александр Самедов считает команду Станислава Черчесова фаворитом предстоящего матча Лиги наций против Венгрии.

«Венгрия — непростая команда, но мне кажется, что наша сборная — фаворит и должна набрать три очка. Мне приходилось дважды против них играть: в 2014 году в Будапеште и перед домашним Кубком конфедераций. Оба матча мы выиграли — 2:1 и 3:0. Венгрия — хороший европейский середняк. Тогда у венгров выделялся капитан Балаж Джуджак, сейчас даже не знаю, играет ли он ещё там. Состав команды наверняка сильно изменился», — цитирует Самедова «Матч ТВ»

В рамках первого тура сборная России обыграла команду Сербии (3:1), а венгры были сильнее Турции на выезде (1:0).

Ранее Веретенников сделал прогноз на результат матча Лиги наций Венгрия — Россия.