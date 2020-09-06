Веретенников сделал прогноз на результат матча Лиги наций Венгрия — Россия

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Бывший форвард сборной России Олег Веретенников ожидает победы национальной команды над венграми в матче второго тура Лиги наций УЕФА.
Веретенников сделал прогноз на результат матча Лиги наций Венгрия — Россия
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«Не скажу, что Россия победит венгров с лёгкостью, но я думаю, что положительный результат будет добыт. Если наша команда будет играть так, как она играла большую часть матча с сербами, то есть все шансы на победу. Хочется, чтобы наша сборная выиграла. Ставлю на достаточно уверенную победу России со счётом 2:0», — цитирует Веретенникова Sport24.

Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что говорили Черчесов и Газинский перед матчем Венгрия — Россия.

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