Линекер: теперь трудно представить мирный финал эпохи Месси и «Барселоны»

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Бывший нападающий «Барселоны» Гари Линекер прокомментировал ситуацию вокруг капитана команды Лионеля Месси.
Линекер: теперь трудно представить мирный финал эпохи Месси и «Барселоны»
  • © REUTERS/Rafael Marchante/Pool

«После всего, что он сделал для клуба за почти два десятка лет, очень жаль, что «Барселона» выкрутилась и не выполнила его желания. Теперь трудно представить мирный и удовлетворительный финал эпохи Месси и «Барсы», — написал Линекер в Twitter.

25 августа Месси уведомил «Барселону» о намерении покинуть клуб, но руководство каталонцев не захотело удовлетворить желание капитана, отказываясь отпускать аргентинца менее чем за €700 млн. Месси пришлось выступить с заявлением, в котором он раскритиковал руководство «Барселоны» и сообщил, что вынужден остаться в клубе ещё на сезон, до окончания срока действия контракта.

Ранее Энрике выразил мнение, что «Барселона» продолжит побеждать и без Месси.

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