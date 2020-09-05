Энрике считает, что «Барселона» продолжит побеждать и без Месси

Бывший футболист и тренер «Барселоны» Луис Энрике высказал мнение о ситуации вокруг желания Лионеля Месси уйти из клуба.

«Это очень деликатная тема. Клубы важнее всего. Лео помог «Барселоне» сильно вырасти, но я бы предпочёл, чтобы стороны пришли к согласию. Приятно быть кому-то благодарным. Рано или поздно Месси перестанет играть в «Барсе». Но «Барселона» продолжит выигрывать титулы без него, а Месси по-прежнему будет прекрасным футболистом», — приводит слова Энрике Goal.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) появилась информация, что он хочет покинуть команду.

Ранее Месси заявил, что никогда не стал бы судиться с «Барселоной».