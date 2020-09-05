Сдавший положительный тест на коронавирус Траоре покинул сборную Испании по футболу

Нападающий английского «Вулверхэмптона» Адама Траоре, сдавший положительный тест на коронавирус после вызова в сборную Испании по футболу, покинул расположение национальной команды.

Как сообщает пресс-служба сборной, Траоре не представлял риска заражения для партнёров по команде, поскольку в его организме были обнаружены антитела, однако протокол УЕФА не рекомендует посещать стадион, если результат не является полностью отрицательным.

Для 24-летнего Траоре это был не первый вызов в национальную команду, однако он пока не дебютировал за неё в официальных играх.

Ранее сообщалось, что сборная Чехии полностью изменит состав из-за вспышки коронавируса и сыграет матч Лиги наций с Шотландией.