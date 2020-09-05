Агент Миранчука: вариант с отступными в €8 млн не рассматривался из уважения к «Локомотиву»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, почему футболист не покинул «Локомотив» за отступные в размере €8 млн.

«Опция выкупа была. Игрок имел право покинуть клуб. Но этот вариант нами не рассматривался из-за огромного уважения футболиста к своему родному клубу. Переговоры шли цивилизованно. Многие агенты знали, и итальянцы знали, что есть опция. Они понимали, почему цена такая, когда есть опция. Но «Аталанта» всё поняла. Президент отнёсся с пониманием, сказал: «Я уважаю такие поступки и понимаю их». После этого мы обсуждали финальную сумму. Трансфер абсолютно прозрачный. Василий Кикнадзе сам общался с президентом «Аталанты», они обсуждали все условия», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».

По информации ряда источников, сумма трансфера составила €14,5 млн.

Ранее агент Миранчука рассказал, почему футболист перешёл в «Аталанту».