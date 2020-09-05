Агент Миранчука: вариант с отступными в €8 млн не рассматривался из уважения к «Локомотиву»

Короткая ссылка
Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, почему футболист не покинул «Локомотив» за отступные в размере €8 млн.
Агент Миранчука: вариант с отступными в €8 млн не рассматривался из уважения к «Локомотиву»
  • РИА Новости

«Опция выкупа была. Игрок имел право покинуть клуб. Но этот вариант нами не рассматривался из-за огромного уважения футболиста к своему родному клубу. Переговоры шли цивилизованно. Многие агенты знали, и итальянцы знали, что есть опция. Они понимали, почему цена такая, когда есть опция. Но «Аталанта» всё поняла. Президент отнёсся с пониманием, сказал: «Я уважаю такие поступки и понимаю их». После этого мы обсуждали финальную сумму. Трансфер абсолютно прозрачный. Василий Кикнадзе сам общался с президентом «Аталанты», они обсуждали все условия», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».

По информации ряда источников, сумма трансфера составила €14,5 млн.

Ранее агент Миранчука рассказал, почему футболист перешёл в «Аталанту».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить