Агент Миранчука рассказал, почему футболист перешёл в «Аталанту»

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Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал решение футболиста продолжить карьеру в итальянском клубе.
Агент Миранчука рассказал, почему футболист перешёл в «Аталанту»
  • Reuters

«Алексей почувствовал, что его хотят видеть в клубе и зовут. Итальянцы проявляли максимальную активность на всех уровнях: президент и спортивный директор. Во время переговоров по видеосвязи там присутствовали все: спортивный директор, исполнительный директор, юристы клуба. После этого общения всё было понятно. Плюс Лёша посмотрел на «Аталанту» в Лиге чемпионов и понял: «Я этого хочу». После этого оставалось лишь утрясти шероховатости и довести переговоры до финала», — цитирует агента «Чемпионат».

24-летний Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в нынешнее трансферное окно.

Ранее Миранчук признался, что после перехода в «Аталанту» сбылась его мечта.

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