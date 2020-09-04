Миранчук признался, что после перехода в «Аталанту» сбылась его мечта

Российский полузащитник Алексей Миранчук признался, что благодаря переходу из московского «Локомотива» в итальянский футбольный клуб «Аталанта» исполнилась его мечта.

«В России очень любят итальянскую лигу, здесь много звёздных футболистов. Думаю, что это отличный вариант. Сбылась моя мечта — играть в хорошем европейском чемпионате. Хочется освоиться и приносить пользу клубу», — сказал Миранчук в интервью на YouTube-канале клуба из Бергамо.

Он также подчеркнул, что очень рад возможности поработать под руководством главного тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини.

«Уверен, что вырасту как игрок и буду помогать команде, прислушиваясь к его требованиям», — добавил Миранчук.

24-летний игрок является воспитанником «Локомотива», в его активе 43 гола и 45 голевых передач в 228 матчах за команду.

Ранее Миранчук заявил, что влюбился в «Аталанту» и её стиль игры.