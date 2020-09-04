Алексей Миранчук: влюбился в «Аталанту» и её стиль игры

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Российский полузащитник Алексей Миранчук прокомментировал свой переход из московского «Локомотива» в итальянский футбольный клуб «Аталанта».
Алексей Миранчук: влюбился в «Аталанту» и её стиль игры
  • РИА Новости

«Рад, что переход окончательно состоялся. Все прекрасно знают, что «Аталанта» — одна из лучших и самых интересных команды Европы. Последние годы я наблюдал за этой командой в Лиге чемпионов, смотрел за игрой», — сказал Миранчук в интервью на YouTube-канале клуба из Бергамо.

Он отметил, что ему хочется развиваться, стать неотъемлемой частью команды и завоевать титулы вместе с «Аталантой».

«Как и все, я влюбился в эту команду и в их атакующий стиль игры», — добавил Миранчук.

24-летний игрок является воспитанником «Локомотива», в его активе 43 гола и 45 голевых передач в 228 матчах за команду.

Ранее сообщалось, что Миранчук сказал несколько слов на итальянском во время презентации в «Аталанте».

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