Дзюба на тренировке рассмешил партнёров по сборной России своим финтом

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Во время игры в «квадрат» форвард и капитан сборной России Артём Дзюба рассмешил партнёров по команде своими движениями.
Дзюба на тренировке рассмешил партнёров по сборной России своим финтом
  • Reuters

Футболист остановил мяч и сделал несколько движений, после чего пяткой отдал пас дальше. Финт вызвал смех у остальных игроков.

Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября в Будапеште. Начало — в 19:00 мск.

Ранее Черчесов намекнул, что не планирует делать серьёзных изменений в составе перед матчем с Венгрией.

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