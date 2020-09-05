Экс-футболист сборной Сербии хочет, чтобы Дзюба побил рекорд Кержакова
- Reuters
«Вы знаете, Дзюба — это фантастический бомбардир и настоящий центральный нападающий. Сейчас он, без сомнения, лучший игрок сборной России. Дзюба играет с большим энтузиазмом, с желанием, страстью. Его приятно видеть на поле. Хочу, чтобы он стал лучшим бомбардиром в истории страны. Рекорды существуют, чтобы их бить», — заявил Тробок в интервью RT.
В настоящее время Дзюба занимает второе место в списке лучших бомбардиров сборной России в истории, имея 26 голов, как и Владимир Бесчастных. Лучшим бомбардиром в истории российской национальной команды является Александр Кержаков — 30 забитых мячей.
Ранее Тробок заявил, что Черчесов отлично работает со сборной России, но ей не хватает топ-игрока.