Экс-футболист сборной Сербии хочет, чтобы Дзюба побил рекорд Кержакова

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Экс-полузащитник московского «Спартака» и сербского «Партизана» Горан Тробок прокомментировал результативность форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в сборной России.
Экс-футболист сборной Сербии хочет, чтобы Дзюба побил рекорд Кержакова
  • Reuters

«Вы знаете, Дзюба — это фантастический бомбардир и настоящий центральный нападающий. Сейчас он, без сомнения, лучший игрок сборной России. Дзюба играет с большим энтузиазмом, с желанием, страстью. Его приятно видеть на поле. Хочу, чтобы он стал лучшим бомбардиром в истории страны. Рекорды существуют, чтобы их бить», — заявил Тробок в интервью RT.

В настоящее время Дзюба занимает второе место в списке лучших бомбардиров сборной России в истории, имея 26 голов, как и Владимир Бесчастных. Лучшим бомбардиром в истории российской национальной команды является Александр Кержаков — 30 забитых мячей.

Ранее Тробок заявил, что Черчесов отлично работает со сборной России, но ей не хватает топ-игрока.

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