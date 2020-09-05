«Барселона» выложила фото Месси и его цитату о любви к клубу

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Испанская «Барселона» отреагировала на решение нападающего и капитана команды Лионеля Месси остаться в каталонском клубе.
«Барселона» выложила фото Месси и его цитату о любви к клубу
  • Reuters
  • © Manu Fernandez

«Барселона» опубликовала в своём Instagram фото аргентинца в форме команды и подписала снимок цитатой Месси: «Я сделаю всё, что в моих силах. Моя любовь к «Барселоне» никогда не изменится». 

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Тем не менее 4 сентября Месси объявил, что останется в «Барселоне». 

Ранее сообщалось, что Месси заявил, что намерен демонстрировать свою лучшую игру в «Барселоне», несмотря на то, как он сильно хотел покинуть каталонский клуб.

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