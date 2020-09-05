Месси: буду показывать максимум в «Барселоне» вне зависимости от того, как сильно я хотел уйти

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Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси заявил, что намерен демонстрировать свою лучшую игру, несмотря на то, как он сильно хотел покинуть каталонский клуб.
Месси: буду показывать максимум в «Барселоне» вне зависимости от того, как сильно я хотел уйти
  • Reuters
  • © Manu Fernandez

«Я продолжу играть за «Барсу», и мое отношение к делу не изменится вне зависимости от того, как сильно я хотел уйти. Буду показывать максимум», — цитирует Месси Goal.com.

Он отметил, что всегда хочет побеждать и всегда желал лучшего для себя и клуба. При этом он не может предсказать, что будет в будущем, так как в «Барселону» пришёл новый тренер.

«Это хорошо, но надо посмотреть на то, как команда будет реагировать на его идеи, позволят ли нам эти идеи бороться на самом высоком уровне. Что я могу сказать, так это то, что я остаюсь и буду отдавать все силы ради «Барселоны», — добавил Месси. 

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Тем не менее 4 сентября Месси объявил, что останется в «Барселоне». 

Ранее Месси заявил, что никогда не стал бы судиться с «Барселоной».

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