Месси: буду показывать максимум в «Барселоне» вне зависимости от того, как сильно я хотел уйти

Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси заявил, что намерен демонстрировать свою лучшую игру, несмотря на то, как он сильно хотел покинуть каталонский клуб.

«Я продолжу играть за «Барсу», и мое отношение к делу не изменится вне зависимости от того, как сильно я хотел уйти. Буду показывать максимум», — цитирует Месси Goal.com.

Он отметил, что всегда хочет побеждать и всегда желал лучшего для себя и клуба. При этом он не может предсказать, что будет в будущем, так как в «Барселону» пришёл новый тренер.

«Это хорошо, но надо посмотреть на то, как команда будет реагировать на его идеи, позволят ли нам эти идеи бороться на самом высоком уровне. Что я могу сказать, так это то, что я остаюсь и буду отдавать все силы ради «Барселоны», — добавил Месси.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Тем не менее 4 сентября Месси объявил, что останется в «Барселоне».

Ранее Месси заявил, что никогда не стал бы судиться с «Барселоной».