Тарпищев оценил выступления Медведева, Хачанова и Рублёва на старте US Open

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение о выступлении Даниила Медведева, Карена Хачанова и Андрея Рублёва на старте второго в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Тарпищев оценил выступления Медведева, Хачанова и Рублёва на старте US Open
  • РИА Новости

«К ребятам претензий никаких нет — молодцы. Двое (Медведев и Рублёв), видно, что на ходу, в неплохой форме. Хачанову было сложнее, ведь он всю пандемию просидел в Москве и не мог полноценно тренироваться. Счастье, что выиграл в первом круге: по качеству игры он только-только втянулся», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он отметил, что Рублёву не хватает оптимальности в тактических действиях.

«Но всё это — вопрос отсутствия соревновательной практики. В любом случае уверен, что вторая неделя будет интереснее и нас ждёт непредсказуемая развязка», — добавил глава ФТР.

Медведев, Хачанов и Рублёв вышли в третий круг US Open.

Ранее сообщалось, что Медведев высказал мнение об ожиданиях от него выхода в поздние стадии US Open.

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