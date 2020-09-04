Медведев: мне нет дела, считает ли кто-то, что я должен чего-то достичь

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Первая ракетка России Даниил Медведев высказал мнение об ожиданиях от него выхода в поздние стадии текущего розыгрыша турнира серии Большого шлема US Open.
Медведев: мне нет дела, считает ли кто-то, что я должен чего-то достичь
  • Reuters

«У меня всё зависит от того, как кончается турнир, — будем честными, раньше никому не было дела, проиграю ли я в первом или втором круге Большого шлема. Сейчас — перед турниром, по ходу турнира — я об этом не думаю. Мне нет дела, считает ли кто-то, что я должен чего-то достичь. Я играю как могу. Делаю всё, что в моих силах. Готовлюсь к каждому кругу. Когда я проигрываю на турнире или его выигрываю, когда провожу свой последний матч, тогда уже заходит речь о высоких ожиданиях. И если я проигрываю рано, теперь я разочаровываюсь сильнее, чем раньше», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

В прошлом году Медведев дошёл до финала US Open, где в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Кристофера О’Коннелла и вышел в третий круг US Open.

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