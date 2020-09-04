СМИ: Травма Миранчука оказалась серьёзнее, чем предполагалось

Российский полузащитник итальянского клуба «Аталанта» Алексей Миранчук из-за травмы пропустит стартовые туры Серии А.

Как сообщает Fantacalcio, травма 24-летнего хавбека оказалась серьёзнее, чем предполагалось, и он находится под пристальным вниманием врачей «Аталанты», которые занимаются процессом его восстановления. Предположительно, он займёт около полутора месяцев.

Отмечается, что, вероятно, он пропустит три стартовых тура сезона. Его дебют ожидается либо в матче с «Наполи», запланированном на 18 октября, либо в матче с «Сампдорией», который должен пройти 25 октября.

Ранее сообщалось, что Миранчук определился с игровым номером в «Аталанте».