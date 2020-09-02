Миранчук определился с игровым номером в «Аталанте»

Российский полузащитник Алексей Миранчук определился с игровым номером, под которым будет выступать за итальянский клуб «Аталанта».

Фотографию хавбека с игровой футболкой клуба с номером 59, сделанную после подписания контракта, в своём Twitter опубликовала пресс-служба сборной России по футболу.

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива», всю карьеру в клубе он выступал под номером 59.

Ранее тренер «Аталанты» рассказал, в какой роли видит Алексея Миранчука.