Миранчук определился с игровым номером в «Аталанте»

Короткая ссылка
Российский полузащитник Алексей Миранчук определился с игровым номером, под которым будет выступать за итальянский клуб «Аталанта».
Миранчук определился с игровым номером в «Аталанте»
  • Reuters

Фотографию хавбека с игровой футболкой клуба с номером 59, сделанную после подписания контракта, в своём Twitter опубликовала пресс-служба сборной России по футболу.

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива», всю карьеру в клубе он выступал под номером 59.

Ранее тренер «Аталанты» рассказал, в какой роли видит Алексея Миранчука.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить