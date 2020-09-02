Миранчук определился с игровым номером в «Аталанте»
- Reuters
Фотографию хавбека с игровой футболкой клуба с номером 59, сделанную после подписания контракта, в своём Twitter опубликовала пресс-служба сборной России по футболу.
5️⃣9️⃣ Удачи в чемпионате Италии, Алексей!— Сборная России (@TeamRussia) September 2, 2020
⠀#НашиПарниpic.twitter.com/bke1ndNRAM
24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива», всю карьеру в клубе он выступал под номером 59.
Ранее тренер «Аталанты» рассказал, в какой роли видит Алексея Миранчука.