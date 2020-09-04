Состоялась жеребьёвка группового раунда Кубка России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) провёл жеребьёвку элитного группового раунда Кубка России по футболу сезона-2020/21.

По итогам жеребьёвки были определены составы десяти групп:

— группа 1: «Урал» (Екатеринбург), «Велес» (Москва), «Волга» (Ульяновск);

— группа 2: «Спартак» (Москва), «Енисей» (Красноярск), «Родина» (Москва);

— группа 3: «Арсенал» (Тула), «Текстильщик» (Иваново), «Салют Белгород» (Белгород);

— группа 4: «Уфа» (Уфа), «Чертаново» (Москва), «Ленинградец» (Ленинградская область);

— группа 5: «Химки» (Московская область), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Зенит» (Иркутск);

— группа 6: «Ахмат» (Грозный), «Шинник» (Ярославль), «Знамя» (Ногинск);

— группа 7: «Ротор» (Волгоград), «Крылья Советов» (Самара), «Динамо» (Ставрополь);

— группа 8: «Сочи» (Сочи), «Оренбург» (Оренбург), «Звезда» (Пермь);

— группа 9: «Рубин» (Казань), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск), «Черноморец» (Новороссийск);

— группа 10: «Тамбов» (Тамбов), «Динамо» (Брянск), «Машук-КМВ» (Пятигорск).

Матчи пройдут 16—17 сентября, 30 сентября — 1 октября, 21—22 октября.

В новом формате Кубка России вместо стадии 1/32 и 1/16 финала введён групповой раунд, по итогам которого победители групп выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся команды РПЛ, участвующие в еврокубковых турнирах.

Ранее сообщалось, что РФС представил новый фирменный стиль и логотип Кубка России.