РФС представил новый фирменный стиль и логотип Кубка России

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Российский футбольный союз (РФС) представил новый фирменный стиль и логотип Кубка России по футболу.
РФС представил новый фирменный стиль и логотип Кубка России
  • РИА Новости

«Круговая» форма — совершенно футбольная история, в которой центром круга, источником резонанса, может стать и логотип клуба, и домашний стадион, и сам город. На пересечении резонансов возникает уникальная графическая история, которая образована переплетением клубных «кругов». Сам кубок — желанный трофей, центр стремления всех участников. В основе цветовой палитры — тона российского триколора, а в коммуникации, которая связана с матчами, используются и клубные цвета», — говорится в пресс-релизе РФС.

Кубок России по футболу проводится с 1992 года. Самым титулованным клубом является московский «Локомотив», выигрывавший турнир восемь раз.

Ранее Михельсон заявил, что пандемия не скажется на бюджете РФС.

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