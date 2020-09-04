Российский футбольный союз (РФС) представил новый фирменный стиль и логотип Кубка России по футболу.

«Круговая» форма — совершенно футбольная история, в которой центром круга, источником резонанса, может стать и логотип клуба, и домашний стадион, и сам город. На пересечении резонансов возникает уникальная графическая история, которая образована переплетением клубных «кругов». Сам кубок — желанный трофей, центр стремления всех участников. В основе цветовой палитры — тона российского триколора, а в коммуникации, которая связана с матчами, используются и клубные цвета», — говорится в пресс-релизе РФС.

РФС представил новый фирменный стиль Бетсити Кубка России по футболу.



В основе коммуникации – тема резонанса и тона российского триколора:https://t.co/kws2v4OCMgpic.twitter.com/8WkwGmLpSm — РФС (@rfsruofficial) September 4, 2020

Кубок России по футболу проводится с 1992 года. Самым титулованным клубом является московский «Локомотив», выигрывавший турнир восемь раз.

Ранее Михельсон заявил, что пандемия не скажется на бюджете РФС.