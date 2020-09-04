Михельсон заявил, что пандемия не скажется на бюджете РФС

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Член попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) Леонид Михельсон заявил, что ситуация, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, не скажется на бюджете организации.
Михельсон заявил, что пандемия не скажется на бюджете РФС
  • РИА Новости

«Это моя задача, пандемия не скажется на бюджете РФС. Я не говорю, что он увеличится. Говорю, что не отразится», — приводит слова Михельсона ТАСС.

Ранее сообщалось, что РФС заключил соглашение о развитии футбола в Ярославской области.

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