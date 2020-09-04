29 очков Леонарда помогли «Клипперс» обыграть «Денвер» в матче плей-офф НБА
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 120:97 в пользу команды из Лос-Анджелеса.
Самым результативным игроком «Клипперс» стал Кавай Леонард, набравший 29 очков. Ещё 19 очков команде принёс Пол Джорж. Маркус Моррис записал в свой актив 18 очков.
В составе «Денвера» 15 очков набрал Никола Йокич. 13 очков в активе Пола Миллсепа. По 12 очков набрали Джерами Грант, Джамал Мюррей и Монте Моррис.
Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Клипперс». Вторая игра состоится 6 сентября.
Ранее сообщалось, что бросок О'Джи Ануноби с сиреной принёс «Торонто» победу над «Бостоном» в матче плей-офф НБА.