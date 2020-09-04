Бросок Ануноби с сиреной принёс «Торонто» победу над «Бостоном» в матче плей-офф НБА

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«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Бросок Ануноби с сиреной принёс «Торонто» победу над «Бостоном» в матче плей-офф НБА
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 104:103 в пользу действующих чемпионов НБА.

За 0,5 секунды до финальной сирены при счёте 103:101 в пользу «Бостона» победный для «Рэпторс» бросок из-за дуги исполнил О'Джи Ануноби.

Самым результативным игроком «Торонто» стал Кайл Лоури, набравший 31 очко. Ещё 25 очков команде принёс Фред Ванвлит. В активе Ануноби дабл-дабл из 12 очков и десяти подборов.

В составе «Бостона» 29 очков набрал Кемба Уокер. Джейлен Браун записал в свой актив дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов. Ещё 15 очков команде принёс Джейсон Тейтум.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Бостона». Четвёртая игра состоится 6 сентября.

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