Шайба Проворова во втором овертайме принесла «Филадельфии» победу над «Айлендерс» в матче плей-офф Кубка Стэнли

Короткая ссылка
Клуб «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в шестом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Шайба Проворова во втором овертайме принесла «Филадельфии» победу над «Айлендерс» в матче плей-офф Кубка Стэнли
  • Reuters

Встреча, исход которой решился в овертайме, завершилась со счётом 5:4 в пользу «Флайерз».

 

В основное время за «Айлендерс» забили Дерик Брассар, Мэтт Мартин, Андерс Ли и Мэттью Барзал.

В составе «Филадельфии» отличились Кевин Хейз, Джеймс ван Римсдайк, Михаэль Раффль и Скотт Лотон.

Первый овертайм не выявил сильнейшего, а во втором победную для «Флайерз» шайбу забросил Иван Проворов, также записавший в свой актив голевую передачу в основное время.

Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 26 бросков по своим воротам из 31.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:3. Решающая, седьмая игра состоится 6 сентября.

Ранее сообщалось, что гол Никиты Задорова помог «Колорадо» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить