Шайба Проворова во втором овертайме принесла «Филадельфии» победу над «Айлендерс» в матче плей-офф Кубка Стэнли

Клуб «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в шестом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Встреча, исход которой решился в овертайме, завершилась со счётом 5:4 в пользу «Флайерз».

В основное время за «Айлендерс» забили Дерик Брассар, Мэтт Мартин, Андерс Ли и Мэттью Барзал.

В составе «Филадельфии» отличились Кевин Хейз, Джеймс ван Римсдайк, Михаэль Раффль и Скотт Лотон.

Первый овертайм не выявил сильнейшего, а во втором победную для «Флайерз» шайбу забросил Иван Проворов, также записавший в свой актив голевую передачу в основное время.

Provy in the clutch punches our ticket to Game 7. 👊#AnytimeAnywhere | #PHIvsNYIpic.twitter.com/Qoenvifhg6 — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) September 4, 2020

Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 26 бросков по своим воротам из 31.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:3. Решающая, седьмая игра состоится 6 сентября.

Ранее сообщалось, что гол Никиты Задорова помог «Колорадо» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»