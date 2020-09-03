Гол Задорова помог «Колорадо» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»

Короткая ссылка
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Даллас Старз» в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Задорова помог «Колорадо» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Старз» единственную шайбу забросил Миро Хейсканен, при этом результативным пасом отметился россиянин Денис Гурьянов. У «Эвеланш» голом ответил российский защитник Никита Задоров с передачи соотечественника Владислава Наместникова, а затем отличились Кейл Макар, Микко Рантанен и Натан Маккиннон.

Таким образом, счёт в серии стал равным — 3:3.

Ранее сообщалось, что «Ванкувер» сократил отставание от «Вегаса» в серии плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить