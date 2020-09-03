Гол Задорова помог «Колорадо» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 4:1.
В составе «Старз» единственную шайбу забросил Миро Хейсканен, при этом результативным пасом отметился россиянин Денис Гурьянов. У «Эвеланш» голом ответил российский защитник Никита Задоров с передачи соотечественника Владислава Наместникова, а затем отличились Кейл Макар, Микко Рантанен и Натан Маккиннон.
Таким образом, счёт в серии стал равным — 3:3.
Ранее сообщалось, что «Ванкувер» сократил отставание от «Вегаса» в серии плей-офф НХЛ.