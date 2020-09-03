Гол Задорова помог «Колорадо» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Даллас Старз» в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Старз» единственную шайбу забросил Миро Хейсканен, при этом результативным пасом отметился россиянин Денис Гурьянов. У «Эвеланш» голом ответил российский защитник Никита Задоров с передачи соотечественника Владислава Наместникова, а затем отличились Кейл Макар, Микко Рантанен и Натан Маккиннон.

Таким образом, счёт в серии стал равным — 3:3.

Ранее сообщалось, что «Ванкувер» сократил отставание от «Вегаса» в серии плей-офф НХЛ.