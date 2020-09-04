Шевченко поведал о сложностях игры украинцев с командой Швейцарии

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился мнением о победе над командой Швейцарии в Лиге наций.

Матч прошёл во Львове и завершился победой хозяев. Голы в их рядах провели Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко.

«Первый тайм получился очень тяжёлым для нас. Швейцария — сильная, тактически подготовленная команда с отличными игроками. В некоторые моменты гости прижимали нас к своим воротам. Это была интересная игра против физически крепкой команды. У Швейцарии много высоких игроков. В конце второго тайма нам пришлось играть более прагматично», — цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Зинченко посетовал на частые ошибки сборной Украины.