Зинченко посетовал на частые ошибки сборной Украины в матче со Швейцарией

Игрок сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Швейцарией в матче Лиги наций во Львове.

Украинцы выиграли со счётом 2:1, а полузащитник «Манчестер Сити» провёл победный гол.

«У меня смешанные чувства. Хорошо, что мы выиграли, но мы не выполнили большую часть того, что планировали. Швейцария показала свой высокий класс. Гости играли очень агрессивно впереди, что стало сюрпризом для нас. Мы не видели друг друга почти год. Возможно, именно поэтому мы часто ошибались», — приводит слова спортсмена официальный сайт УЕФА.

Зинченко также высказался о своём голе.

«Это был удар, а не пас. Признаюсь, однажды я забил похожий гол за «Манчестер Сити», но тогда я попытался отдать пас. Сегодня же это был именно удар, уверяю вас», — сказал он.

Ранее сообщалось, что украинец Андрей Ярмоленко забил первый мяч в Лиге наций — 2020/21.