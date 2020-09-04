Зинченко посетовал на частые ошибки сборной Украины в матче со Швейцарией

Короткая ссылка
Игрок сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Швейцарией в матче Лиги наций во Львове.
Зинченко посетовал на частые ошибки сборной Украины в матче со Швейцарией
  • © REUTERS/Gleb Garanich

Украинцы выиграли со счётом 2:1, а полузащитник «Манчестер Сити» провёл победный гол.

«У меня смешанные чувства. Хорошо, что мы выиграли, но мы не выполнили большую часть того, что планировали. Швейцария показала свой высокий класс. Гости играли очень агрессивно впереди, что стало сюрпризом для нас. Мы не видели друг друга почти год. Возможно, именно поэтому мы часто ошибались», — приводит слова спортсмена официальный сайт УЕФА.

Зинченко также высказался о своём голе.

«Это был удар, а не пас. Признаюсь, однажды я забил похожий гол за «Манчестер Сити», но тогда я попытался отдать пас. Сегодня же это был именно удар, уверяю вас», — сказал он.

Ранее сообщалось, что украинец Андрей Ярмоленко забил первый мяч в Лиге наций — 2020/21.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить