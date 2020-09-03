Арбитр Еськов объяснил, почему взял паузу в карьере

Российский арбитр Алексей Еськов рассказал о паузе в карьере, взятой после резонансного матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» (2:2).

«Пауза связана с эмоциональной нагрузкой, которая обрушилась на меня. На детей, супругу, семью. Все сильно переживали. Было много разных вбросов и статей. Плюс травмы, которые меня преследуют. После игры «Ростов» — «Уфа» я три недели восстанавливался в реабилитационном центре. Надрыв икроножной мышцы. Сейчас же хочу привести в порядок психоэмоциональное и физическое здоровье. Ещё в июле после травмы обсуждал решение о паузе вместе со своей семьёй. Матч со «Спартаком» — это следствие», — заявил Еськов в интервью Sport24.

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота хозяев было назначено два пенальти. Еськов работал эту встречу в качестве арбитра VAR. Впоследствии он проходил проверку на полиграфе, которая дала «сомнительный» результат.

Ранее Еськов высказался о втором пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи».