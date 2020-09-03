Еськов высказался о втором пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи»

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Российский арбитр Алексей Еськов выразил сожаление относительно резонанса, который вызвал пенальти, назначенный в ворота московского «Спартака» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).
Еськов высказался о втором пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи»
  • © Alexander Kulebyakin / Global Look Press

«Есть решение экспертной комиссии по данному эпизоду. Конечно, мне жаль, что произошёл такой резонанс. Но я придерживался тех инструкций, которым меня обучали. Очень жаль, что так всё получилось. Но поменять что-либо… Оптимальным, наверное, было бы пригласить Казарцева посмотреть эпизод к монитору. Да, возможно, я нарушил бы тем самым инструкцию, но это было бы решение в пользу футбола», — цитирует Еськова Sport24.

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота хозяев было назначено главным арбитром встречи Василием Казарцевым два пенальти, второй из которых получился сомнительным. Еськов в этом поединке работал на VAR.

Ранее в РФС подтвердили, что Еськов приостановил карьеру судьи после матча «Спартак» — «Сочи».

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