Еськов высказался о втором пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи»
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«Есть решение экспертной комиссии по данному эпизоду. Конечно, мне жаль, что произошёл такой резонанс. Но я придерживался тех инструкций, которым меня обучали. Очень жаль, что так всё получилось. Но поменять что-либо… Оптимальным, наверное, было бы пригласить Казарцева посмотреть эпизод к монитору. Да, возможно, я нарушил бы тем самым инструкцию, но это было бы решение в пользу футбола», — цитирует Еськова Sport24.
В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота хозяев было назначено главным арбитром встречи Василием Казарцевым два пенальти, второй из которых получился сомнительным. Еськов в этом поединке работал на VAR.
Ранее в РФС подтвердили, что Еськов приостановил карьеру судьи после матча «Спартак» — «Сочи».