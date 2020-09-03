Источник: Хедирой интересуется «Зенит»

Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах полузащитника туринского «Ювентуса» Сами Хедиры.

«Сами Хедира покинет «Ювентус» на правах свободного агента. Сейчас ведутся переговоры о досрочном расторжении контракта. «Зенит» проявил интерес к немецкому полузащитнику», — утверждает журналист Никола Скира в своём Twitter.

Хедира выступает за «Ювентус» с 2015 года. В прошлом сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 12 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором одной результативной передачи. Контракт немецкого футболиста с итальянским клубом действует до лета 2021 года.

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