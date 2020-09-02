Жена Семака рассказала, что её мужа обманули мошенники
- РИА Новости
«Не так давно мой муж получил сообщение по WhatsApp от бывшего партнёра по команде. Фотография приятеля на аватарке усыпила бдительность, номер телефона раздобыть несложно. Текст был такой: «Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твоё доброе сердце, одна надежда на тебя». Сергей перевёл крупную сумму, абонент его заблокировал. Слабослышащие и еле дышащие кошечки, легендарный Паша, отважно спасающий зверей у обочины, сборы, на которые есть всего три дня, стучимся во все двери. Как только просишь документы — начинается заминка, но иногда и документы наготове — подделать бумаги ничего не стоит», — написала Анна Семак в своём Instagram.
Ранее Сергей Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы над «Локомотивом».