Жена Семака рассказала, что её мужа обманули мошенники

Анна Семак, жена главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, рассказала как её муж был обманут мошенниками.

«Не так давно мой муж получил сообщение по WhatsApp от бывшего партнёра по команде. Фотография приятеля на аватарке усыпила бдительность, номер телефона раздобыть несложно. Текст был такой: «Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твоё доброе сердце, одна надежда на тебя». Сергей перевёл крупную сумму, абонент его заблокировал. Слабослышащие и еле дышащие кошечки, легендарный Паша, отважно спасающий зверей у обочины, сборы, на которые есть всего три дня, стучимся во все двери. Как только просишь документы — начинается заминка, но иногда и документы наготове — подделать бумаги ничего не стоит», — написала Анна Семак в своём Instagram.

Ранее Сергей Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы над «Локомотивом».