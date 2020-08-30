Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы над «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итог матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» (0:0).

«Матч, который заканчивал насыщенный цикл. К сожалению, мы не смогли выиграть. Нам не хватило остроты, свежести. Ничего страшного, в следующий раз забьём. Отдохнём немного и будем готовиться к следующим играм. Мы смотрелись неплохо. Немного не хватило точности в завершении. Нормальная игра. Будем работать, не всегда забивать получается. Мы остаёмся одной из самых забивающих команд чемпионата. Впереди много игр. Ребята сегодня старались», — заявил Семак.

Из-за ничьей «Зенит» потерял лидерство в турнирной таблице чемпионата и теперь уступает «Спартаку» на одно очко.

Ранее Николич заявил, что «Локомотив» был близок к победе над «Зенитом».