Николич: мы были близки к победе над «Зенитом»

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:0).
Николич: мы были близки к победе над «Зенитом»

«Я хочу поздравить команды с хорошим результатом. Мы были близки к победе сегодня. Если бы забили один мяч, мы бы выиграли. У нас было три-четыре момента. Рад, что «Зенит» не нанёс ни одного удара в створ ворот. Наша команда — бойцы. Продолжаем работу. У нас сегодня было много молодых футболистов на поле. Если каждый матч у нас будет такое желание, будем двигаться вперёд как команда», — сказал Николич после матча.

Ранее «Локомотив» объявил о достижении договорённости с «Аталантой» по трансферу Алексея Миранчука.

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