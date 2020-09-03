Отец Месси заявил, что футболист может остаться в «Барселоне»

Хорхе Месси, отец аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси, заявил, что сын может остаться в каталонском клубе.

«Есть ли ли вероятность, что Месси останется в «Барселоне»? Да. Как прошла встреча с Бартомеу? Очень хорошо», — цитирует Хорхе Месси Deportes Cuatro.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 результативных передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может отпустить Месси из клуба за €100 млн.