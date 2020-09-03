СМИ: «Барселона» может отпустить Месси из клуба за €100 млн

Существует вероятность, что испанский футбольный клуб «Барселона» продаст нападающего и капитана команды Лионеля Месси за €100 млн.

Об этом сообщает The Telegraph.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Ранее сообщалось, что Месси с вероятностью 90% останется в «Барселоне».