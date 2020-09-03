СМИ: Месси с вероятностью 90% останется в «Барселоне»

Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси, скорее всего, не покинет каталонский клуб.

Как сообщает Football Espana, вероятность того, что Месси всё-таки отработает оставшуюся часть своего контракта с сине-гранатовыми до лета 2021 года, составляет 90%. Отмечается, что 3 сентября может стать решающим днём в вопросе будущего игрока.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Ранее сообщалось, что Хосе Бартомеу заявил отцу Месси, что «Барселона» не будет вести переговоры о его уходе.