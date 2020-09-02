СМИ: Бартомеу заявил отцу Месси, что «Барселона» не будет вести переговоры о его уходе

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Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу на встрече с Хорхе Месси, отцом нападающего Лионеля Месси, заявил, что клуб не намерен вести переговоры об уходе форварда из команды.
СМИ: Бартомеу заявил отцу Месси, что «Барселона» не будет вести переговоры о его уходе
  • Reuters

Как сообщает Marca, в ходе переговоров Бартомеу настаивал на том, что срок действия пункта, по которому Месси мог покинуть клуб, истёк 10 июня, и что клуб не будет вести переговоров о его продаже, поскольку считает его считают ключевым игроком.

Отмечается, что Бартомеу также подчеркнул, что у Месси есть действующий контракт, а также что он обязан вернуться к тренировкам.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Ранее отец Месси заявил, что его сын не останется в «Барселоне».

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