Отец Месси о встрече с президентом «Барселоны»: мой сын не остаётся

Хорхе Месси, отец нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, прокомментировал итоги переговоров с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу об уходе своего сына из команды.

«Мой сын не остаётся в «Барселоне», — приводит слова Хорхе Месси TyC Sports.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Ранее появилась информация, что отец Месси не договорился с Бартомеу об уходе сына из «Барселоны».