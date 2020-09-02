СМИ: Отец Месси не договорился с Бартомеу об уходе сына из «Барселоны»

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Хорхе Месси, отец нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси не сумел договориться с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу об уходе своего сына из команды.
СМИ: Отец Месси не договорился с Бартомеу об уходе сына из «Барселоны»
  • Reuters

Как сообщает Mundo Deportivo, Бартомеу не отошел от занимаемой позиции и требует выплаты €700 млн от клуба, который хочет подписать контракт с Месси. 

По данным издания, на встрече, которая продлилась 1,5 часа, помимо отца Месси и Бартомеу присутствовали брат Месси —Родриго Месси и юрист Хорхе Пекур.

Отмечается, что стороны продолжат консультации, чтобы найти решение, которое устроит и футболиста и клуб.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Ранее сообщалось, что капитан «Реала» Рамос высказался о возможном уходе Месси из «Барселоны».

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