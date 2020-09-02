Капитан «Реала» Рамос высказался о возможном уходе Месси из «Барселоны»

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Защитник и капитан мадридского футбольного клуба «Реал» Серхио Рамос высказал мнение о ситуации вокруг возможного ухода Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».
Капитан «Реала» Рамос высказался о возможном уходе Месси из «Барселоны»
  • Reuters

«Нас в «Реале» этот вопрос не интересует. Он заслужил право самостоятельно определять своё будущее. Я не знаю, какой вариант он выберет. Но для испанского футбола, для «Барселоны» и для «Реала» было бы лучше, если бы он остался. Он делает Ла Лигу лучше, а эль-класико — зрелищнее. Мы в «Реале» не переживаем насчёт Месси. Посмотрим, как у него всё сложится», — приводит слова Рамоса Marca.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Ранее отец Месси заявил, что его сыну будет трудно оставаться в «Барселоне».

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