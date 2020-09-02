Отец Месси заявил, что аргентинцу будет трудно остаться в «Барселоне»
- Reuters
«Будет трудно остаться», — приводит слова Хорхе Месси El Chiringuito.
До этого появилась информация, что Месси принял решение покинуть стан сине-гранатовых, а главным претендентом на него является «Манчестер Сити».
33-летний форвард является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор он провёл 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счёт 634 забитых мяча и 285 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Месси согласовал контракт с «Манчестер Сити».