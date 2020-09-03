В Осинниках построили новое футбольное поле на солидарные выплаты от продажи Головина в «Монако»
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.
Отмечается, что в церемонии открытии поля приняли участие мать Головина, а также заместитель губернатора Кемеровской области Константин Венгер и глава города Осинники Игорь Романов.
Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году за €30 млн. ДЮСШ в Осинниках должна была получить 0,75% от трансфера в качестве солидарной выплаты.
Ранее бывший тренер Головина Сергей Васютин прокомментировал информацию о солидарных выплатах спортивным школам за воспитание игрока.
РФС помог построить в Осинниках новое футбольное поле. Часть средств на возведение объекта – солидарные выплаты «Монако» за Александра Головина. Это первое в городе мини-футбольное поле с искусственным покрытием. pic.twitter.com/1jeokawIVu— РФС (@rfsruofficial) September 3, 2020