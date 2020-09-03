В Осинниках построили новое футбольное поле на солидарные выплаты от продажи Головина в «Монако»

В городе Осинники Кемеровской области открыли новое футбольное поле, которое было построено в том числе за счёт солидарных выплат местной детско-юношеской спортивной школе за воспитание полузащитника сборной России по футболу и французского «Монако» Александра Головина.

Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Отмечается, что в церемонии открытии поля приняли участие мать Головина, а также заместитель губернатора Кемеровской области Константин Венгер и глава города Осинники Игорь Романов.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году за €30 млн. ДЮСШ в Осинниках должна была получить 0,75% от трансфера в качестве солидарной выплаты.

Ранее бывший тренер Головина Сергей Васютин прокомментировал информацию о солидарных выплатах спортивным школам за воспитание игрока.