В Осинниках построили новое футбольное поле на солидарные выплаты от продажи Головина в «Монако»

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В городе Осинники Кемеровской области открыли новое футбольное поле, которое было построено в том числе за счёт солидарных выплат местной детско-юношеской спортивной школе за воспитание полузащитника сборной России по футболу и французского «Монако» Александра Головина.
В Осинниках построили новое футбольное поле на солидарные выплаты от продажи Головина в «Монако»
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Отмечается, что в церемонии открытии поля приняли участие мать Головина, а также заместитель губернатора Кемеровской области Константин Венгер и глава города Осинники Игорь Романов.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году за €30 млн. ДЮСШ в Осинниках должна была получить 0,75% от трансфера в качестве солидарной выплаты.

Ранее бывший тренер Головина Сергей Васютин прокомментировал информацию о солидарных выплатах спортивным школам за воспитание игрока.

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