Бывший тренер Головина: деньги получат те, кто никакого отношения к Александру не имеет

Сергей Васютин, бывший тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал информацию о солидарных выплатах спортивным школам за воспитание игрока.

«Честно, я был об РФС лучшего мнения. Отчитались, что деньги всем отправили, что они такие хорошие. А деньги получат те, кто никакого отношения к Головину не имеет. Ну при чем здесь Осинники, которым РФС предоставил часть выплат?! Саша никакого отношения к местной школе не имеет. Он по просьбе папы два раза сыграл за них в турнире по мини-футболу — и всё. Пусть они в Осинниках хотя бы один тренировочный журнал с Сашиной фамилией найдут. Ещё один адресат — МБОУ ДОД ДЮСШ в Ленинске-Кузнецком. Эта школа тоже к Головину никакого отношения не имеет! Это комплексная спортивная школа, где есть отделения по различным видам спорта. Они Сашу видели только с трибуны, когда он играл за свою школу, где занимался шесть лет — с 2010 по 2016 год, где получил диплом. Это наше училище олимпийского резерва. Так вот мы, выходит, не получим ничего. Деньги, как я понимаю, уйдут в МБОУ», — приводит слова Васютина «Советский спорт».

Он отметил, что училище олимпийского резерва в Ленинске-Кузнецком, где тренировался Головин, направляло в РФС все необходимые документы по игроку.

«В них указано, когда Саша поступил к нам на учёбу, когда закончил училище. От нас он и ушёл в ЦСКА. Пришёл ответ из РФС на имя нашего директора, что документы передали такому-то специалисту, он занимается этим делом. Но итог такой — деньги получили те, кто не должен был получить. Это просто дискредитация РФС! Все в шоке — родители Саши, он сам. Он два дня назад улетел во Францию. Мы с ним общались на эту тему. Я сказал: «Сань, пока не встревай в эту историю». Хотя, думаю, его слово было бы последним», — добавил специалист.

Головин перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. Стоимость трансфера составила €30 млн.

Ранее РФС сообщил, что две школы получили выплаты за трансфер Головина из ЦСКА в «Монако».