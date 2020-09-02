Ганус заявил, что не намерен оспаривать решение о своём увольнении из РУСАДА

Юрий Ганус прокомментировал своё увольнение с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Я знал, что меня отстранили, но не знал, с какой формулировкой. Могу сказать одно: они допустили ошибку. Конечно, они имеют право назначать, убирать руководителя. Вопрос в другом: с какой целью? Это решение будет иметь далекоидущие последствия, которых я лично не хочу, — РУСАДА может лишиться полноценного соответствия. Если по итогам исполкома WADA РУСАДА фактически сохраняло функциональность, то сейчас появятся основания лишить его этих функций», — приводит слова Гануса «Собеседник».

Он отметил, что не намерен оспаривать решение о своём увольнении.

«Пусть оно вступает в силу. Было РУСАДА, которым можно и нужно было гордиться. Все работали честно и ответственно. А теперь что будет? Я бы не хотел, чтобы это сказалось на спортсменах, но, к сожалению, они и так очень часто оказываются заложниками. В декабрьском решении исполкома WADA было указано, что их беспокоит только одно — обеспечение независимости РУСАДА, предотвращение влияния извне. Теперь у WADA есть повод сомневаться в независимости РУСАДА. А кто дал повод? Враги внешние, что ли? Нет, свои же дали!» — добавил экс-гендиректор агентства.

Наблюдательный совет РУСАДА вынес вотум недоверия Ганусу, возглавлявшему агентство с августа 2017 года, после выявления нарушений в финансово-хозяйственной деятельности организации по результатам аудита, а затем совет учредителей организации, в который входят Олимпийский комитет России (ОКР) и Паралимпийский комитет России (ПКР), уволил его с занимаемой должности.

Ранее в iNADO заявили, что увольнение Гануса демонстрирует отсутствие независимости РУСАДА.