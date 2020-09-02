СМИ: Голкипер «Реала» Куртуа заболел коронавирусом

Короткая ссылка
Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа заболел коронавирусной инфекцией.
СМИ: Голкипер «Реала» Куртуа заболел коронавирусом
  • Reuters

Как сообщает, DH les Sports, по прибытию в расположение сборной Куртуа сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат, и теперь он изолирован он партнёров по национальной команде.

Отмечается, что окончательный диагноз 28-летнего голкипера будет установлен после получения результата анализа крови.

5 сентября сборная Бельгии сыграет с командой Дании, а 8 сентября —  со сборной Исландии.

Ранее появилась информация, что Неймар и ещё два футболиста ПСЖ заболели коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить