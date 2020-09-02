СМИ: Голкипер «Реала» Куртуа заболел коронавирусом

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа заболел коронавирусной инфекцией.

Как сообщает, DH les Sports, по прибытию в расположение сборной Куртуа сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат, и теперь он изолирован он партнёров по национальной команде.

Отмечается, что окончательный диагноз 28-летнего голкипера будет установлен после получения результата анализа крови.

5 сентября сборная Бельгии сыграет с командой Дании, а 8 сентября — со сборной Исландии.

Ранее появилась информация, что Неймар и ещё два футболиста ПСЖ заболели коронавирусом.