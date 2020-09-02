Цорн рассказал о своём увольнении из «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, как произошла его отставка с должности в клубе.

«Конечно, для меня это было неожиданностью. Настолько большой, что даже не успел как следует попрощаться с болельщиками. Состоялось заседание совета директоров. На нём Леонид Федун сообщил, что есть решение расстаться. Никаких признаков того, что это может случиться, не было. Конечно, в прессу попадали некоторые вбросы, но я на слухи никогда внимания не обращаю и не доверяю им. Ну вы сами знаете, сколько разговоров и инсайдов бывает, особенно вокруг «Спартака». Должность спортивного директора мне не предлагали. Думаю, это не имело смысла в данной конфигурации управления клубом», — приводит слова Цорна «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что чёткую причину увольнения ему не назвали.

«В процессе заседания совета директоров прозвучало недовольство решениями судей против «Спартака». Но конкретных причин прекращения сотрудничества не озвучивалось. В конце концов мы решили этот вопрос спокойно. Наверное, это больше эмоциональный момент. Когда ты имеешь отношение к амбициозному клубу, который призван решать только самые высокие задачи, а судьи раз за разом принимают очень спорные и неочевидные решения против него, ты всё равно принимаешь это близко к сердцу. Думаю, способно повлиять на эмоциональное состояние руководителей и тем более владельца», — добавил экс-гендиректор.

Цорн был уволен после серии неудачных матчей «Спартака». Его место занял Шамиль Газизов, перешедший из «Уфы».

Ранее сообщалось, что РФС оштрафовал Федуна на 200 тыс. рублей.