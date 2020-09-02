Прокурор запросил от семи до 13 лет тюрьмы для фанатов ЦСКА за драку, завершившуюся гибелью человека
- РИА Новости
Как сообщает агентство городских новостей «Москва», прокурор попросил суд приговорить фанатов к срокам от семи до 13 лет колонии строгого режима.
Так, для Дмитрия Денисова запросили семь лет тюрьмы, для Михаила Милевского — восемь лет, а для Алексея Жуманова и Ивана Стеняева — по 11 и 13 лет соответственно.
Драка между фанатами ЦСКА из Москвы и Санкт-Петербурга произошла 27 июля 2018 года на вокзале перед отправкой в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России, который состоялся в тот же день. В итоге погиб один из участников драки — уроженец Брянской области Игорь Соколовский.
Подсудимым было предъявлено обвинение в совершении преступлений по следующим статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего», «Хулиганство», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Побои».
Ранее стало известно, что на болельщиков «Зенита» напали в московском кафе после матча с «Локомотивом».