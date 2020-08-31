СМИ: На болельщиков «Зенита» напали в московском кафе после матча с «Локомотивом»

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Болельщики петербургского «Зенита» подверглись нападению в одном из заведений Москвы после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
СМИ: На болельщиков «Зенита» напали в московском кафе после матча с «Локомотивом»
  • © Пётр Олизаров
  • РИА Новости

Как сообщает 78.ru, инцидент произошёл вечером 30 августа. Группа неизвестных вошла в кафе на Халтуринской улице и начала избивать нескольких посетителей — фанатов «Зенита».

Отмечается, что пострадавшие отказались от оказания медпомощи и не стали писать заявления в полицию, однако по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Зенит» и «Локомотив» не выявили победителя в матче шестого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Ранее Сергей Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы над «Локомотивом».

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