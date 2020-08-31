СМИ: На болельщиков «Зенита» напали в московском кафе после матча с «Локомотивом»
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- РИА Новости
Как сообщает 78.ru, инцидент произошёл вечером 30 августа. Группа неизвестных вошла в кафе на Халтуринской улице и начала избивать нескольких посетителей — фанатов «Зенита».
Отмечается, что пострадавшие отказались от оказания медпомощи и не стали писать заявления в полицию, однако по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
«Зенит» и «Локомотив» не выявили победителя в матче шестого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Ранее Сергей Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы над «Локомотивом».