Швеция и Германия отказались от участия в ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске

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Президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко заявил, что сборные Швеции и Германии отказались от участия в предстоящем чемпионате мира по бенди из-за закрытия границ с Россией.
Швеция и Германия отказались от участия в ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске
  • РИА Новости

«Ночью пришли официальные письма от шведской и немецкой федераций: из-за закрытых границ с Россией и сложной эпидемиологической ситуации их команды не смогут приехать в октябре на чемпионат мира. Однако они готовы приехать в любое время, если будет перенос. Сборная США ещё месяц назад отказалась», — цитирует Матиенко ТАСС.

По его мнению, организация турнира в октябре теперь является маловероятной, так как от участия уже отказались три команды из восьми. Он подчеркнул, что решение о возможном переносе ЧМ будет принимать Международная федерация хоккея с мячом. 

Мировое первенство должно пройти в Иркутске с 5 по 11 октября. Изначально турнир был запланирован на период с 29 марта по 5 апреля, но был перенесён из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в клубе по хоккею с мячом «Волга» зафиксировано массовое заболевание COVID-19.

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