Алексей Миранчук: есть осознание, что пора двигаться дальше

Полузащитник Алексей Миранчук обратился к болельщикам «Локомотива» перед переходом в «Аталанту».

«Сейчас есть осознание, что пора двигаться дальше. Я уверен, что остался со всеми здесь в хороших дружеских отношениях, — как с болельщиками, так и с ребятами, с персоналом. Надеюсь, у вас прибавилась ещё одна команда, за которую вы будете переживать. Если забегать наперёд, то хочется, чтобы переход уже быстрей наступил, потому что, если честно, это волнительные дни. Иногда сплю плохо, потому что очень много мыслей», — сказал Миранчук в обращении, опубликованном в Twitter «Локомотива».

Также 24-летний футболист пожелал «Локомотиву» дальнейших успехов.

«Хочу пожелать команде только удваивать титулы. «Локомотив» сейчас идеально сбалансирован, добавилось больше молодых игроков, это большой плюс. Хочется, чтоб всё у них получилось. Главное — без травм. Уверен, что мы ещё увидимся и услышимся. Всем большое спасибо. Обнимаю. Низкий вам поклон», — добавил футболист.

Ранее тренер «Аталанты» рассказал, в какой роли видит Алексея Миранчука.